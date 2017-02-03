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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 16:43

Челябинца осудят за закладки с героином в жилых домах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска предстанет перед судом за сбыт героина в крупном размере – 27-летний мужчина делал закладки с наркотиком в жилых домах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было выявлено транспортной полицией при проведении оперативных мероприятий. Установлено, что горожанин с апреля по июль 2016 года сбывал героин, делая закладки в жилых домах Челябинска. Общая масса проданного и подготовленного для реализации наркотика составила более 170 граммов.

«Челябинским транспортным прокурором утверждено обвинительное по признакам пяти преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ – "Cбыт наркотических средств в крупном размере", и девяти по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказала помощник челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Горожанин ранее не привлекался к уголовной ответственности, женат и имеет малолетнего ребенка. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги: борьба с наркотиками, новости челябинска
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