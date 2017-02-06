Челябинца осудят за прописку 25 иностранцев в «резиновой квартире»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске мужчину осудят за фиктивную постановку на учет 25 иностранцев – за эту услугу он получил 1 тыс. рублей с каждого «постояльца», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что горожанин с мая по июнь 2016 года фиктивно поставил на учет 25 иностранных граждан в своей квартире по улице Дарвина без намерения предоставить жилье для их пребывания в РФ. С каждого он получил 1 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

Мужчина обвиняется по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Уголовное дело направлено мировому судье Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет.