Челябинскую компанию заподозрили в мошенничестве на 300 тыс. при строительстве школы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябинская область) выявлен факт хищения бюджетных средств при исполнении муниципального контракта – в мошенничестве заподозрено ЗАО «Строймеханизация», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что между МКУ «Отдел капитального строительства администрации Нагайбакского муниципального района» и ЗАО «Строймеханизация» заключен договор на строительство школы в поселке Балканы.

«Для оплаты стоимости технологического оборудования по указанному контракту должностным лицом фирмы в ОКС предоставлена счет-фактура на станцию очистки сточных вод "Топас-40" на сумму около 664 тыс. рублей. В ходе проверки выяснилось, что реальная стоимость оборудования составила 335 тыс.», – говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД России по Нагайбакскому району для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).