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Агентство новостей Доступ 1 25 января 2017 года, 14:30

Челябинское УФАС оштрафовало крупную страховую компанию на 100 тыс.


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Известный страховщик «ВСК» заплатит 100 тыс. рублей штрафа за недобросовестную конкуренцию – по данным Челябинского УФАС, компания снизила установленную цену контрактов в трех аукционах, используя недопустимые коэффициенты при расчете стоимости ОСАГО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Как выяснили в УФАС, аукционы по обязательному автострахованию провели региональный Минсельхоз, детская туберкулезная больница и филиал Российского сельскохозяйственного центра. В каждом случае цена контрактов была снижена: с 374 до 367 тыс., с 69 до 35 тыс. и с 83 до 69 тыс. рублей.

«Навязчивые» страховые компании Челябинска заплатят 32 млн рублей штрафа

В итоге другие страховые компании, также участвующие в аукционах и корректно рассчитавшие страховые премии, не смогли конкурироваьт с ВСК.

«"ВСК", рассчитав цену контракта без учета положений документации, предложило наименьшую по сравнению с предложениями других участников цену контракта и, как следствие, получило необоснованные преимущества при участии в госзакупках», – говорится в сообщении.

На действия ВСК в антимонопольный орган пожаловалось ПАО «Росгосстрах». Компания также участвовала в вышеназванных аукционах, но трижды не стала победителем.

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Теги: аукцион, осаго, челябинское уфас, автострахование, недобросовестная конкуренция
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