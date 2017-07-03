Челябинский завод коагулянтов оштрафовали на 200 тыс. за вредные выбросы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске предприятие оштрафовали на 200 тыс. рублей за вредные выбросы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального надзорного ведомства, прокуратура Тракторозаводского района и Минэкологии выявили нарушения в работе Челябинского завода коагулянтов (ООО).

В сообщении уточняется, что предприятие выбрасывало в воздух вредные вещества в отсутствие соответствующего разрешения и не проводило мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую природную среду.

В отношении завода были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 8.1 (несоблюдение экологических требований) и части 1 статьи 8.21 (выброс вредных веществ без специального разрешения) КоАП РФ. По результатам их рассмотрения компания оштрафована на 200 тыс. рублей. Директору внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.