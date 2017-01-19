Челябинский облсуд в январе принял более 20 документов в электронном виде

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В январе 2017 года в Челябинский областной суд поступило уже более 20 документов в электронном виде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Большая часть из них – ходатайства, направляемые в апелляционную инстанцию суда, в том числе о проведении заседания без участия лица, направившего данное ходатайство, об ознакомлении с материалами дела, об отложении судебного заседания», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, также в суд поступило административное исковое заявление, направленное электронным способом. Оно было оставлено судьей без движения, истцу предоставлено время для исправления недостатков.

Напомним, с 2017 года подавать документы в суд можно и в электронном виде. Такая возможность появилась на официальных сайтах всех судов общей юрисдикции. Чтобы подать документы, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Документы можно направлять через «личный кабинет» в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» на сайте суда.

Каждый электронный документ должен направляться в суд в виде отдельного файла, а наименование должно позволять идентифицировать сам документ и количество листов в нем.

Нововведение не распространяется на подачу электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также на запросы, жалобы или предложения.