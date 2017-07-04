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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 16:47

Челябинский облсуд изменил приговор виновнику громкого ДТП с 4 погибшими


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 4 июля, Челябинский облсуд изменил приговор виновнику громкого ДТП с четырьмя погибшими – майское решение Курчатовского райсуда по делу Евгения Воргуданова обжаловали адвокат, представитель гособвинения и потерпевшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, автокатастрофа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы произошла в октябре 2016 года. Пьяный водитель Mercedes S500 Воргуданов пролетел перекресток на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150 (такси). От удара «пятнадцатая» совершила наезд на стойку светофора и опору рекламного щита. Две погибшие пассажирки такси – 27 и 25 лет – родные сестры, еще одна была их близкой подругой. На месте умер и водитель ВАЗа. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получили два пассажира иномарки – супруги 1986 и 1988 годов рождения.

Курчатовским райсудом виновник смертельного ДТП был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть четырех человек, и приговорен к 5 годам 11 месяцам исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен водительских прав на три года и должен выплатить около 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семьям погибших девушек и водителя такси.

Приговор был обжалован всеми сторонами процесса. «Адвокат просил снизить срок наказания и изменить режим на колонию-поселение. Остальные – прокурор и пятеро потерпевших – настаивали на усилении наказания», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По решению апелляционной инстанции срок наказания лихачу увеличен до 8 лет 6 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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