Челябинский меткомбинат выиграл смотр-конкурс «Чистый город-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) признан победителем конкурса «Чистый город», который проводился в рамках мероприятий по санитарной очистке и благоустройству южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Комбинату присуждено звание самой активной коммерческой организации Металлургического района – в 2017 году на городскую уборку вышли более 700 сотрудников комбината; убрано около 70% территории Металлургического района; грузовые машины совершили более 700 рейсов для вывоза мусора на городскую свалку», – говорится в сообщении.

Жюри отметило деятельность предприятия по проведению субботников в Металлургическом районе: за вклад в наведение порядка руководству ЧМК вручен диплом победителя смотра-конкурса за подписью главы города Евгения Тефтелева.

Санитарная очистка и благоустройство территории района района – традиционное мероприятие для комбината. Ежегодно в кампании по весенней уборке улиц, дворов, парков и скверов участвуют сотни металлургов.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.