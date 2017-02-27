Челябинский дзюдоист стал победителем турнира серии Гран-при в Дюссельдорфе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский дзюдоист стал победителем турнира серии Гран-при в Дюссельдорфе – южноуралец одолел на немецком татами пятерых соперников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Ярцев взял верх над португальцем Хорхе Фернандесом, быстро выиграл у чеха Якуба Йесминека, в четвертьфинале превзошел кубинца Магдиеля Эстраду, а в полуфинале за одну минуту справился со шведом Томми Мациасом.

В решающей схватке Денис Ярцев сошелся с 25-летним Лашей Шавдатуашвили из Грузии, которому уступил на Олимпиаде в Рио. Россиянин уложил оппонента на обе лопатки и впервые в своей карьере стал победителем турнира серии Гран-при. Бронзовые награды завоевали француз Гийом Шане и швед Томми Мациас.

Челябинец Ренат Саидов (свыше 100 кг) выбыл из борьбы за награды после первого же поединка. Он уступил в дополнительном периоде по замечаниям бельгийцу Армени.

Первый этап Гран-при Мировой серии IJF нового олимпийского цикла собрал 345 сильнейших дзюдоистов из 49 стран Европы, Азии и Америки.