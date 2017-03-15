Челябинский арестант ответит за нецензурное оскорбление прокурора в суде

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцу грозит прибавка к сроку за неприличное поведение в суде – 32-летний арестант обругал прокурора, которая сделала ему замечание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в октябре 2016 года во время судебного процесса над 32-летним горожанином. Обвиняемый в краже мужчина нарушал порядок заседания, не давая участникам высказаться. В итоге гособвинитель сделала ему обоснованное и законное замечание, чем вывела подсудимого из себя. Мужчина разразился нецензурными выражениями в адрес прокурора, чем оскорбил ее.

«Свою вину злоумышленник не признал, однако она подтвердилась совокупностью доказательств. С утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением по части 1 статьи 297 УК РФ – "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства" – дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.

Известно, что на момент совершения преступления челябинца судили за очередную кражу. За различные хищения его пять раз привлекали к уголовной ответственности и приговаривали к различным срокам в колониях.

Ольга Плеханова

