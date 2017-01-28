Челябинский «Трактор» помог «Витязю» установить клубный рекорд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» на выезде уступил подмосковному «Витязю» 1:3 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ в пятницу, 27 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Единственную шайбу хозяевам площадки забил Юрий Петров (56:46).

У «Витязя» очки за результативность на свой счет записали Алексей Копейкин (29:28, 5x4), Алексей Макеев (53:50) и Максим Афиногенов (59:23, en).

Таким образом, челябинцы помогли «Витязю» установить клубный рекорд – команда Валерия Белова выиграла в регулярке КХЛ шесть матчей подряд, обыграв «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс», «Ладу», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и «Трактор». После 54 матчей в текущем сезоне «Витязь» занимает 11 место в турнирной таблице, набирая 86 очков.

В свою очередь, у подопечных Анвара Гатиятулина – пятое поражение в последних семи играх, команда находится на 9-м месте турнирной таблицы, имея в активе 55 матчей и 87 очков.