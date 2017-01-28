Сб, 28.01.2017, 11:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 января 2017 года, 08:42

Челябинский «Трактор» помог «Витязю» установить клубный рекорд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» на выезде уступил подмосковному «Витязю» 1:3 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ в пятницу, 27 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ»

Единственную шайбу хозяевам площадки забил Юрий Петров (56:46).

У «Витязя» очки за результативность на свой счет записали Алексей Копейкин (29:28, 5x4), Алексей Макеев (53:50) и Максим Афиногенов (59:23, en).

Таким образом, челябинцы помогли «Витязю» установить клубный рекорд – команда Валерия Белова выиграла в регулярке КХЛ шесть матчей подряд, обыграв «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс», «Ладу», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и «Трактор». После 54 матчей в текущем сезоне «Витязь» занимает 11 место в турнирной таблице, набирая 86 очков.

В свою очередь, у подопечных Анвара Гатиятулина – пятое поражение в последних семи играх, команда находится на 9-м месте турнирной таблицы, имея в активе 55 матчей и 87 очков.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: хк трактор, кхл, хоккей, хк витязь, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 535
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 09:14
Московское «Динамо» не уследило за Мозякиным
вчера, 17:23
ВАЖНО. Прогулки по городскому бору Челябинска ограничат экотропами
вчера, 17:07
В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода
вчера, 17:03
Бык-осеменитель насмерть забодал работницу фермы под Варной
вчера, 16:51
Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января
вчера, 16:27
С февраля ГИБДД увеличит на 2 часа работу по выдаче водительских удостоверений
вчера, 16:05
ВАЖНО. Госдума окончательно одобрила декриминализацию побоев в семье
вчера, 15:50
Аферистки подсунули пенсионерке из Копейска «свадебные» 50 тыс. рублей
вчера, 15:24
ВНИМАНИЕ. В школах Коркинского района 28 января отменяются занятия из-за аварии на водоводе
вчера, 15:11
Семья из Челябинска выиграла в новогодней лотерее около 7 млн рублей

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость