ВНИМАНИЕ. Челябинский Роспотребнадзор проводит День открытых дверей 15 марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области приглашает жителей Челябинска на День открытых дверей – мероприятие пройдет сегодня, 15 марта, с 13.00 до 16.30, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«День открытых дверей приурочен к Всемирному дню защиты прав потребителей, который в 2017 году проводится под девизом “Права потребителя в цифровую эпоху”. В рамках мероприятия потребители, предприниматели смогут получить консультации и советы по вопросам применения законодательства в сфере потребительского рынка, торговли, оказания возмездных услуг, в том числе приобретенных посредством интернет-торговли», – рассказали в ведомстве.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества

Мероприятие пройдет с 13.00 до 16.30 в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: площадь Революции, 4 кабинеты 305, 308. Телефон для справок: 8 (351 263-34-27, 263-85-77, 263-17-12.