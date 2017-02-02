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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 14:25

Челябинских школьников бесплатно научат графическому дизайну


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинских школьников научат графическому дизайну – бесплатный мастер-класс «Постер в стиле поп-арт» пройдет в пятницу, 3 февраля, в три часа дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики Челябинской области.

На трехчасовую встречу приглашают учеников с восьмого по одиннадцатый класс. Для них профессионалы из центра дизайна АРТА расскажут о профессии графического дизайнера и научат азам программы Adobe Photoshop. За три часа мастер-класса на основе своей принесенной фотографии каждый участник встречи сделает постер в стиле pop-art.

Мастер-класс пройдет в Центре дизайна и образования АРТА (проспект Ленина 79, офис 229). Обязательная регистрация – здесь.

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Теги: школьники, мастер-класс, дизайн, новости челябинска
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