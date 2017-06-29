Чт, 29.06.2017, 11:13 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 10:57

Челябинская тхэквондистка завоевала серебро чемпионата мира


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова завоевала серебро в пятый день чемпионата мира, который проходит сейчас в Южной Корее, –  20-летняя спортсменка взяла верх над австралийкой, нигерийкой и китаянкой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной федерации тхэквондо.

Воспитанница спортивной школы «Коре», действующая чемпионка Европы уверенно взяла верх над соперницей из Латвии Инес Тарвидой – 11:5, но в финальном поединке не сумела превзойти турчанку Зелиху Агрис – 8:11. До этого девушка поочередно взяла верх над австралийкой Кию Иглиш (14:0), нигерийкой Чиназум Нвосу (19:1) и китаянкой Вей Сяоцзинь (16:3).

Состязания стали для Татьяны еще одним шансом показать свое мастерство, ведь за последние пару лет спортсменка выиграла множество как российских, так и международных турниров, прочно закрепившись в лидерах российского тхэквондо и громко заявив о себе на весь мир.

Добавим, что Южный Урал на чемпионате мира представляли в этом году четверо спортсменов.

Всего на чемпионате мира-2017 российские спортсмены пока завоевали три награды. Это первое для России золото в мужском тхэквондо Михаила Храмцова в весе до 74 кг, серебро челябинки Татьяны Кудашовой в весе до 53 кг и серебро в весе до 58 кг у мужчин, которое завоевал Михаил Артамонов.

Фото Сергея Филимонова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: тхэквондо, чемпионат мира, новости челябинска, новости спорта
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:50
На Южном Урале уничтожили 2,5 тонны санкционного сыра
сегодня, 10:02
Ректор ЮУрГУ встретится с абитуриентами и их родителями
сегодня, 09:49
Полицейского отправили в колонию за угощение узников СИЗО героином в Челябинске
сегодня, 09:37
В челябинский музей привезли более 300 японских зайцев и котов
сегодня, 09:25
ОНФ: челябинские чиновники не знают о существовании разбитых дорог
сегодня, 08:51
ВНИМАНИЕ. На перекрестке в центре Челябинска на 2 недели перекроют движение
вчера, 20:15
Парня отправили в колонию за убийство отчима и его друга под Катав-Ивановском
вчера, 17:40
Пожарные Урала и Поволжья показали мастерство в штурме башни и эстафете
вчера, 16:45
Челябинские «Бесы» получили приз международного фестиваля «У Троицы»
вчера, 16:38
Члены СПЧ: Проект РМК по рекультивации Коркинского разреза – изящное инженерное решение
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость