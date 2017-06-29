Челябинская тхэквондистка завоевала серебро чемпионата мира

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова завоевала серебро в пятый день чемпионата мира, который проходит сейчас в Южной Корее, – 20-летняя спортсменка взяла верх над австралийкой, нигерийкой и китаянкой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной федерации тхэквондо.

Воспитанница спортивной школы «Коре», действующая чемпионка Европы уверенно взяла верх над соперницей из Латвии Инес Тарвидой – 11:5, но в финальном поединке не сумела превзойти турчанку Зелиху Агрис – 8:11. До этого девушка поочередно взяла верх над австралийкой Кию Иглиш (14:0), нигерийкой Чиназум Нвосу (19:1) и китаянкой Вей Сяоцзинь (16:3).

Состязания стали для Татьяны еще одним шансом показать свое мастерство, ведь за последние пару лет спортсменка выиграла множество как российских, так и международных турниров, прочно закрепившись в лидерах российского тхэквондо и громко заявив о себе на весь мир.

Добавим, что Южный Урал на чемпионате мира представляли в этом году четверо спортсменов.

Всего на чемпионате мира-2017 российские спортсмены пока завоевали три награды. Это первое для России золото в мужском тхэквондо Михаила Храмцова в весе до 74 кг, серебро челябинки Татьяны Кудашовой в весе до 53 кг и серебро в весе до 58 кг у мужчин, которое завоевал Михаил Артамонов.

Фото Сергея Филимонова