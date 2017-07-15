Челябинская область попала в десятку регионов по доступности жилья в России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области среднестатистической семье из трех человек придется копить на двухкомнатную квартиру минимум четыре года – по этому показателю регион занимает 10-е место среди субъектов РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации «РИА-Рейтинг», год назад минимальный срок ожидания составлял 4,7 года. Средняя цена квартиры на Южном Урале площадью 54 кв. метра на начало 2017 года составляла 1,9 млн рублей.

Лидерами рейтинга по доступности жилья в регионах в 2017 году стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО, где семья с одним ребенком может накопить на типовую «двушку» чуть меньше, чем за два года.

«В первой десятке также оказались Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Сахалинская и Челябинская области. Среднестатистической семье с одним ребенком в перечисленных регионах потребуется минимум от 2,8 до 4,1 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру», – говорится в исследовании.

В трех регионах – Красноярском крае, Иркутской и Челябинской областях – высокие позиции в рейтинге можно объяснить тем, что стоимость квартиры там ниже среднероссийского уровня и не превышает 2,2 млн рублей. Но свободный денежный остаток среднестатистических семей, не превышающий 42 тыс. рублей, в этих регионах ниже среднероссийского, что ограничивает семьи в быстром решении проблемы жилья.

Наименее доступным жилье является в Кабардино-Балкарии, где семье с одним ребенком потребуется минимум 17 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Почти столько же копить придется и дагестанцам. В замыкающую тройку входит Севастополь, где из-за довольно высоких цен на жилье, среднестатистическим семьям придется копить на типовую квартиру минимум 13 лет, хотя этот результат также немного лучше, чем годом ранее, говорится в материалах.

Москва оказалась в рейтинге на 29-м месте (5,5 лет), Санкт-Петербург – на 15-м (4,5 года).

Авторы рейтинга оценивали потенциальные возможности покупки жилья семей с одним ребенком и средней зарплатой по региону без привлечения кредитов. Учитывался лишь остаток средств после необходимых трат на поддержание текущей жизнедеятельности, которые определяется прожиточным минимумом в регионе.