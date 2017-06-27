Вт, 27.06.2017, 15:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 13:59

ВНИМАНИЕ. Челябинская область подключается к раздельному сбору коммунальных отходов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области будут развивать раздельный сбор коммунальных отходов – регион планирует реализовывать федеральный порядок обращения с ТКО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала первый замминистра экологии Челябинской области Ирина Харина, изменения, внесенные в ФЗ «О доходах производства и потребления», существенно расширили полномочия органов власти субъектов, отнеся к ним определение порядка сбора ТКО, в том числе раздельного. Представленный проект утверждает общие требования для всех участников процесса – муниципальных образований, органов местного самоуправления, операторов в сфере обращения с отходами и собственников отходов.

В Челябинской области до мая 2018 года появится регоператор, который будет действовать на всей территории региона и курировать весь процесс раздельного сбора отходов. Данный орган будет определять и метод сбора применительно к конкретной территории. Предусматривается использовать мусороприемные камеры, контейнерные площадки – для многоквартирных домов, а также мешочный сбор мусора и объездной (почасовой) – для частного сектора. Для крупногабаритных отходов отведут бункеры или спецплощадки.

Отметим, что раздельный сбор мусора будет осуществляться в контейнеры с цветовой индикацией: по три секции в каждом контейнере – для самых опасных, сухого мусора, предназначенного для производства вторичных материалов, и для несортируемых отходов, который направят на захоронение.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, мусор, новости челябинска, минэкологии, раздельный сбор мусора
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:34
В Еманжелинске снова будут судить «князя Владимира»
сегодня, 13:21
Фекальные воды угрожают Кунашаку инфекциями и подтоплением кладбища
сегодня, 13:02
«Гринфлайт» сдал еще одну высотку в Академ Riverside
сегодня, 12:57
18+ Челябинец, зарезавший незнакомца на крыльце алкомаркета, предстанет перед судом
сегодня, 11:54
РМК подарила жителям поселка Первомайского новую зону отдыха
сегодня, 11:44
Воспитанница детсада в Озерске сломала руку на прогулке
сегодня, 11:22
Полиция ищет неизвестных, избивших отца пропавшего в Каслях мальчика
сегодня, 11:17
14 южноуральцев удивили жюри Всероссийской робототехнической олимпиады
сегодня, 11:04
Сосед соседу рад: Сабантуй в Челябинске собрал более 1 тыс. человек
сегодня, 10:47
Приговор полицейским, избившим 2 задержанных в Челябинске, оставлен без изменения
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость