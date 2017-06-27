ВНИМАНИЕ. Челябинская область подключается к раздельному сбору коммунальных отходов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области будут развивать раздельный сбор коммунальных отходов – регион планирует реализовывать федеральный порядок обращения с ТКО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала первый замминистра экологии Челябинской области Ирина Харина, изменения, внесенные в ФЗ «О доходах производства и потребления», существенно расширили полномочия органов власти субъектов, отнеся к ним определение порядка сбора ТКО, в том числе раздельного. Представленный проект утверждает общие требования для всех участников процесса – муниципальных образований, органов местного самоуправления, операторов в сфере обращения с отходами и собственников отходов.

В Челябинской области до мая 2018 года появится регоператор, который будет действовать на всей территории региона и курировать весь процесс раздельного сбора отходов. Данный орган будет определять и метод сбора применительно к конкретной территории. Предусматривается использовать мусороприемные камеры, контейнерные площадки – для многоквартирных домов, а также мешочный сбор мусора и объездной (почасовой) – для частного сектора. Для крупногабаритных отходов отведут бункеры или спецплощадки.

Отметим, что раздельный сбор мусора будет осуществляться в контейнеры с цветовой индикацией: по три секции в каждом контейнере – для самых опасных, сухого мусора, предназначенного для производства вторичных материалов, и для несортируемых отходов, который направят на захоронение.