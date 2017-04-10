Челябинская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире Гран-при в Турции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дзюдоистка из Челябинска завоевала бронзу на турнире Гран-при в Турции – всего в состязаниях престижной мировой серии в Анталии участвовали 252 спортсмена из 34 стран, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Российскую сборную представляли 20 человек, среди которых бронзовый призер чемпионата страны и турнира «Большого шлема-2016» Сабина Гилязова из Челябинска. В первой встрече Гилязова за 15 секунд справилась с хозяйкой татами Тугбой Айлой. Во второй схватке она проигрывала Марии Сидерот из Португалии оценку «ваза-ари» (полпобеды), но сумела переломить ход поединка.В полуфинале челябинка уступила монголке Отгонцецег Галбадрах, выступавшей за Казахстан.

В «малом финале» Сабина Гилязова удушающим приемом выиграла у пятикратной чемпионки Азербайджана Аишы Гурбанли и стала бронзовым призером состязаний.

Вторая бронза досталась израильтянке Ное Минскер, одолевшей Марию Сидерот. Победительницей Гран-при стала Отгонцегцег Галбадрах, которая нанесла поражение Ширу Ришони из Израиля.

Соревнования в Турции были последним большим стартом перед личным и командным чемпионатами Европы в Варшаве (20-23 апреля).