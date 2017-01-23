Челябинск рассчитывает получить 700 млн на ремонт дорог

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинск рассчитывает получить 700 млн рублей на ремонт дорог – об этом в понедельник, 23 января, заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Пока мы защищаем в федеральном центре 700 млн рублей – это достаточно серьезные деньги. Из них 200 млн планируется потратить на безопасность дорожного движения, 500 – на средний ремонт. Это больше, чем мы предполагали в этом году расходовать», – отметил градоначальник.

Он добавил, что в 2016 году среднему ремонту подверглись порядка 35-40% дорог Челябинска, в этом году, если деньги будут выделены, цифра как минимум окажется на том же уровне.

Напомним, в 2016 году в Челябинске реконструировали и капитально отремонтировали порядка 1 млн квадратных метров дорожного полотна. Самые знаковые объекты – Свердловский проспект, площадь Революции, несколько участков проспекта Ленина, улицы Блюхера, Гагарина, Братьев Кашириных, Труда, Дарвина, Механическая, Российская, Троицкий тракт и другие.