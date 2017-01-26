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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 11:21

Челябинке дали 320 часов исправительных работ за лжеминирование магазина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд назначил челябинке 320 часов исправительных работ за срыв работы экстренных служб в День святого Валентина – пьяная женщина сообщила о бомбе в магазине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор вынесен спустя почти два года после инцидента. Напомним, 14 февраля 2014 года 40-летняя женщина, выпив, со своего мобильника позвонила в ЕДДС и сообщила оператору о том, что в здании обувного магазина «Галера» по проспекту Победы, 194 (Курчатовский район) находится взрывное устройство.

«Своими преступными действиями звонившая нарушила нормальное функционирование работы ряда специализированных служб, которые для предотвращения возможного взрыва были вынуждены проводить мероприятия по предотвращению заведомо ложной угрозы взрыва вместо реальной защиты жизни и здоровья граждан. Сотрудники полиции оцепили территорию, эвакуировали жителей "заминированного" здания, а также сотрудников и покупателей магазина, провели осмотр. Челябинскгоргаз отключил дом от газоснабжения; также к месту прибыли скорая и пожарные. Причиненный материальный ущерб указанным службам превысил 13 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Курчатовский районный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов.

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Теги: ложное сообщение о минировании, новости челябинска
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