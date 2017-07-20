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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 11:33

Челябинец заработал на продаже не существовавшей спецтехники 44 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, обманувшего коммерческие организации на 44 млн рублей, торгуя спецтехникой, которой у него не было, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения областной прокуратуры, мужчина зарегистрировал несколько организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. Затем он разместил в интернете объявления о продаже бульдозеров и автомобилей «Урал».

«К нему обращались организации, расположенные в Республике Саха (Якутия), в Архангельской области, Башкортостане и Татарстане и ряде других территорий, с целью покупки интересующей их техники. Злоумышленник давал указания лицам, номинально возглавлявшим подконтрольные ему организации и которые не были осведомлены о его преступных намерениях, заключить с покупателями договоры поставки спецтехники», – говорится в сообщении.

После заключения контрактов и получения предоплаты в размере 50% дорогостоящая строительно-дорожная техника покупателям не поставлялась.

Общий ущерб, причиненный коммерческим организациям, составил более 44 млн рублей.

Предприниматель обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе следствия наложен арест на имущество мужчины: земельный участок, жилой дом, три квартиры, нежилые помещения и здания, принадлежащие подконтрольным ему организациям, всего на общую сумму около 40 млн рублей.

Предварительное расследование проводилось следственной частью ГСУ ГУ МВД России Челябинской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд южноуральской столицы.

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Теги: мошенничество, новости челябинска
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