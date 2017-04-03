16+ Челябинец убил друга в отделе полиции, обидевшись на обвинение в краже

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска, убивший товарища в отделе полиции, арестован – мужчина набросился на друга, обидевшись на обвинение в краже, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тракторозаводского района.

Инцидент произошел еще 20 марта. Днем ранее, 19-го, хозяина, накрывшего «поляну», обокрали, и он, заподозрив одного из собутыльников, обратился в полицию.

В отдел была вызвана вся компания, и мужчина, на которого указывал хозяин, не справился с обидой. «Находясь в коридоре ОП "Тракторозаводский", до того как в конфликт успели вмешаться сотрудники полиции, мужчина нанес заявителю не менее шести ударов руками в область головы, причинив потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму. Спустя некоторое время самочувствие потерпевшего резко ухудшилось, его госпитализировали в ГКБ № 8, где через пять дней он умер», – говорится в сообщении.

По данному факту СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По ходатайству следователя, при поддержке прокуратуры района обидчивый обвиняемый арестован. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.