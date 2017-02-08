Челябинец, сбросивший 2 котов с 9 этажа, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска предстанет перед судом за жестокое обращение с животными – 29-летний мужчина выбросил из окна своей квартиры на девятом этаже двух котов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, из хулиганских побуждений". Свою вину он так и не признал», – сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, пренебрегая нормами общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, в октябре 2016 сбросил из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже, двух котов. Животные погибли.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.