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Агентство новостей Доступ 1 18 февраля 2017 года, 20:27

ЧТО ДЕЛАТЬ, если в дороге застиг буран


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Февраль показал свой «характер»: мороз ниже 30 градусов, порывистый ветер. В такую погоду любая поездка за пределы города – риск для жизни. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют смотреть прогнозы и оперативную информацию о закрытии региональных и федеральных дорог перед тем, как сесть за руль. «Если прогноз неблагоприятный, откажитесь от поездки. Это самое главное правило зимних путешествий», – ежегодно повторяют они. И так же ежегодно спасают из снежного плена десятки машин. А чтобы испуганные и замерзающие автомобилисты дождались помощи в целостности и сохранности, в МЧС рассказали простые правила поведения на зимней трассе. Итак, как быть, если буран застал вас в дороге – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Не ждите, когда стихия обездвижит ваш автомобиль.

Остановитесь сами. И припаркуйте автомобиль правильно – против ветра. В этом случае вы можете периодически заводить двигатель, не опасаясь угореть.

Выхлопные газы, попадающие в салон через систему вентиляции автомобиля, убивают быстрее и незаметнее, чем самый лютый мороз.

Закройте окна и двери машины. И если есть возможность, укройте двигатель со стороны радиатора

ШАГ 2. Постарайтесь понять, где вы находитесь.

Посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость – получите примерное расстояние. Звоните по номеру 101 или 112 и говорите диспетчеру направление, в котором вы двигались.

Циклон с Атлантики несет на Урал тепло и метели. В воскресенье, 19 февраля, атмосферные вихри обрушат на большую часть территории сильный снег, ветер усилится до 17 м/с.

ШАГ 3. Сохраняйте тепло в автомобиле.

Не надо держать двигатель заведенным все время. Достаточно поддерживать минимальную комфортную температуру в салоне. Для этого мотор стоит заводить каждый час минут на 15. Именно ради сохранения тепла в машине вы должны взять с собой дополнительную канистру с топливом.

Оденьтесь тепло. Спите в спальном мешке или под одеялом. Но помните: никогда не засыпайте при работающем двигателе!

ШАГ 4. Метель закончилась – откапываем машину.

Буран редко длится больше суток. Чаще его продолжительность составляет 10-20 часов. Все это время не покидайте машину, периодически прогревая ее.

Если метель уже закончилась, а помощь еще не приехала, не ждите спасателей, начинайте работать самостоятельно. С помощью лопаты начинайте откапывать автомобиль. В первую очередь, уберите снег из-под машины, только после этого приступайте к освобождению колес. Если сделать наоборот, автомобиль просто сядет на днище, потом освободить его станет намного труднее.

Что нужно взять с собой в зимнее путешествие на автомобиле:

- трос (10 м, попрочнее);
- пару стальных карабинов;
- лопату (любую – саперную, специальную дорожную или обычную);
- спиртовку, примус или 4-5 длинных свечей;
- шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира);
- полиэтилен длиной 3-5 м (шириной не менее 1,5 м);
- фонарь (лучше всего специальный, автомобильный);
- в автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин;
- запасную канистру топлива.

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Теги: метель, снегопады, ограничение движения, дороги челябинской области, что делать
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