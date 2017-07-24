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Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 09:33

ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенок зарегистрировался в соцсетях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Разгар летних каникул. Родители на работе. Если ребенок не в лагере/у бабушки/на море, значит, он дома и, скорее всего, за компьютером или «в телефоне». Переписки с одноклассниками и дворовыми друзьями – полбеды. А если там что-то серьезнее и опаснее? Заставите удалить страницу – он создаст новую. Отобрать гаджет тоже не вариант. Принадлежность к той или иной группе, которая моментально реагирует на новости ребенка, комментирует их, ставит лайки и делает перепосты – это очень важный процесс. А вы легким движением руки, можно сказать, лишаете его жизни. Пусть и виртуальной. Поэтому сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – ряд этических правил, о которых должен знать каждый родитель, если его ребенок зарегистрировался в соцсетях.

ШАГ 1. Дайте матчасть

Научите ребенка пользоваться интернетом. Помогите ему с настройками приватности, расскажите, как создать надежный и хорошо запоминающийся пароль, объясните, почему не стоит делать профиль общедоступным. Научите осмысленно пользоваться интернетом и соцсетями, чтобы использовать их для учебы и самореализации. Объясните, что не нужно засорять свою ленту перепостами с сомнительными шутками из других сообществ. Покажите примеры популярных страниц, посвященных увлечениям, творчеству, изучению отдельных дисциплин.

ШАГ 2. Не шпионьте за ребенком, но повторяйте правила безопасности

Уважайте его личное пространство. При этом постоянно напоминайте ему, чтобы он не оставлял в открытом доступе номер телефона и домашний адрес или другие данные, по которым его можно легко найти; не публиковал некорректные фотографии.

ШАГ 3. Поставьте на компьютер и телефон программы родительского контроля

Крайняя мера, если ребенок не захотел понять, как нужно вести себя в соцсетях. Это позволит следить за временем пребывания ребенка в интернете и за сайтами, которые он посещает, чтобы предотвратить действительно опасные ситуации.

ШАГ 4. Будьте всегда в теме

Просто заходите на страницу своего ребенка и его друзей. Наблюдайте, что он пишет о себе, как комментирует высказывания других, какие картинки ставит. Внимательный родитель может почерпнуть немало информации даже из таких мелочей.

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Теги: дети, интернет, новости челябинска, что делать
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