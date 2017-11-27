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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 17:05

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы спокойно вернуться домой после митинга


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В выходные, 25 и 26 ноября, в Челябинске состоялись два крупных митинга. Первый касался экологии. Около 1,5 тыс. человек возмущались вырубками лесов, качеством воздуха и воды, а заодно проблемами обманутых дольщиков и властями. Второй митинг провел оппозиционер Алексей Навальный. Здесь тоже акцент был сделан на экологии. Оба мероприятия, по данным полицейских, прошли без эксцессов и несчастных случаев. Однако вспомнить правила поведения во время накаленных общегородских собраний лишним не будет. В рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – памятка от МВД РФ.

- Ведите себя спокойно, сдерживайте эмоции, чтобы не привлекать излишнего внимания окружающих. Не высказывайте вслух своего мнения о происходящем вокруг, оно может существенно не совпадать со взглядами находящихся рядом людей.

- Постарайтесь не находиться в центре толпы, вблизи тумб, витрин, заборов, решеток, иных мест, где больше вероятность получить травму в давке.

- Небезопасно находиться близко от групп агрессивно настроенных участников демонстрации, митинга.

- Держитесь подальше от трибун, мусорных баков, урн, ящиков, иных предметов, в которые могут быть заложены взрывные устройства для организации провокаций.

- Если у вас с собой оказались видеокамера или фотоаппарат, безопасней не вынимать их из футляра. Съемки в толпе обычно вызывают негативную реакцию окружающих.

- Не расслабляйтесь, постоянно оценивайте происходящее вокруг. Почувствовав опасность для себя, немедленно покиньте место демонстрации, митинга.

Если сотрудники полиции вас задерживают на митинге – не сопротивляйтесь, это отдельная статья Административного кодекса РФ (19.3 КОАП РФ – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Статьи КоАП РФ, по которым вас могут задержать:
20.2 КОАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) – не более чем на 3 часа.
19.3 КОАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции) – не более 48 часов.

Теги: полиция, митинг, что делать
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