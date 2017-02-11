ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить сертификат на материнский капитал

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Если в семье появился второй, а может быть, уже третий или четвертый малыш, то его родители имеют право на дополнительные меры государственной семейной поддержки. Речь идет, в частности, о гарантируемой программе «Материнский капитал». Сотни тысяч рублей можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие нужды семьи. Пошаговая инструкция о том, когда, куда и с какими документами нужно идти за заветным сертификатом – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Ребенок родился – собираем документы

Подать заявление можно сразу после родов. А можно и не спешить – закон не ограничивает родителей в сроках. Но лучше сделать это до третьего дня рождения малыша.

Для этого нужно подготовить копии паспортов родителей, свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельства об усыновлении), документы, удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного представителя или доверенного лица.

В зависимости от конкретных жизненных ситуаций могут потребоваться дополнительные документы. Например, свидетельство о смерти женщины, родившей или усыновившей детей, документ о лишении родительских прав и другие.

ШАГ 2. Обращаемся за господдержкой

Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, можно лично или через доверенное лицо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства или регистрации. Во-вторых, заявления на получение сертификата принимают многофункциональные федеральные центры (МФЦ). В-третьих, заявление можно направить в ПФР по почте, приложив нужные документы. А недавно появилась еще одна возможность: электронное заявление через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через «Личный кабинет застрахованного лица» информационной системы Пенсионного фонда РФ.

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ШАГ 3. Дожидаемся получения сертификата

Закон предусматривает два способа получения сертификата: его можно забрать в отделении Пенсионного фонда лично либо получить по почте. Сроки получения разные, они зависят от выбранного семьей направления использования капитала.

Например, если капиталом планируется погасить жилищный кредит, то ждать трех лет не нужно – капитал можно направлять на погашение долга сразу после получения сертификата. А вообще, в каждом отдельном случае для расходования капитала нужно будет предоставлять отдельный пакет документов в Пенсионный фонд, чтобы он перечислял деньги конкретной организации.