Бывшего чиновника мэрии Златоуста отдали под суд за превышение полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Комитета по управлению имуществом администрации Златоуста (Челябинская область) Андрея Крючко, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, в 2014 году администрация Златоуста предоставила в аренду коммерческой организации земельный участок площадью 2 тыс. квадратных метров с разрешенным видом использования – «для организации отдыха населения». В 2016 Крючко без согласования с главой города издал распоряжением о продаже этого участка и изменил его назначение – «для строительства объектов для организации отдыха населения», чем причинил ущерб муниципалитету в сумме более 580 тыс. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.