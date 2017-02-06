Бульдозер превратил в кашу 20 тонн санкционных яблок в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области раздавили бульдозером 20 тонн санкционных яблок – фрукты были задержаны на КПП «Троицк», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Полторы тысячи коробок, обнаруженные на границе 3 февраля, следовали из Костаная (Республика Казахстан) в Уфу (Республика Башкортостан).

Партия была ввезена на территорию РФ по международной товарно-транспортной накладной в сопровождении фитосанитарного сертификата Казахстана.

При вскрытии были обнаружены коробки, прибывшие из Польши. В этот же день яблоки были уничтожены на полигоне Увельского утилизационного завода (ООО «ЭККРИД») механическим путем.

Фото пресс-службы Россельхознадзора