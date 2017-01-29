Британских врачей просят отказаться от термина «будущая мать»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Британским врачам запретят пользоваться термином «будущая мать» из-за трансгендеров – такие рекомендации содержатся в руководстве по эффективной коммуникации, выпущенном Британской медицинской ассоциацией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В методичке предлагается вместо «матери» употреблять словосочетание «беременные люди», чтобы не нарушать права трансгендеров, поскольку в мире уже есть примеры мужчин, которые способны родить (такой случай произошел с беременным трансгендером Хайденом Кроссом, который юридически являлся мужчиной, однако еще не сделал операцию по смене пола, уточняет РИАН), и значит, утверждение, что рожают только женщины, оскорбительно для пациентов.

Методичка состоит из 14 страниц и вызвала неоднозначную реакцию в обществе. По мнению критиков, данное предложение «оскорбительно и опасно», так как каждый врач знает, что рожать могут только женщины. Церковь также полагает, что исполнение данной рекомендации может обесценить роль матери в семье.