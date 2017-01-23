Браконьер подстрелил 2 косуль в Варненском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Варненском районе (Челябинская область) задержан браконьер – мужчина подстрелил двух косуль, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Полицейскими задержан 41-летний местный житель, который, находясь в поле в нескольких километрах от дороги Катенино – Караоба, незаконно осуществил отстрел двух косуль. При этом им было применено механическое транспортное средство», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Ущерб, причиненный министерству экологии, по предварительным данным, составил 120 тыс. рублей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.