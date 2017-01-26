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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 10:33

Браконьер оставил семью лосей без самки, отпилив ей ноги под Троицком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицком районе (Челябинская область) неизвестный убил самку лося и отпилил ей ноги – региону причинен крупный материальный ущерб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Со слов егеря, три особи – лось, лосиха и лосенок – мигрировали через Троицкий район, у лога реки Уй. На территории общедоступного охотничьего угодья «Белоключевское» неустановленное лицо подстрелило самку лося, отделило ноги от погибшего животного, остальные части бросило на месте преступления.

«Прокурором Троицкого района дано согласие на возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 258 УК РФ – "Незаконная охота"», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской области причинен крупный материальный ущерб в размере 200 тыс. рублей. Расследование дела находится на контроле прокурора Троицкого района.

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Теги: незаконная охота, лось, браконьерство, новости троицка
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