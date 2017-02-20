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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 18:30

Больше килограмма «синтетики» найдено в тайнике у Градского кладбища


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны задержали наркодилеров – из оборота изъято наркотическое средство PVP общим весом более 1 кг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ неподалеку от Градского кладбища заметили автомобиль Lada Granta, схожий по приметам по ранее полученной ориентировке об угоне. Сотрудники Росгвардии приняли решение о проверке документов водителя транспортного средства. Заметив патрульный автомобиль, машина съехала на грунтовую дорогу, продолжив движение в сторону лесного массива транспортное средство было остановлено», – говорится в сообщении.

В салоне авто оказались двое мужчин 1988 и 1990 годов рождения, у которых на руках были надеты резиновые перчатки, а на коленях лежали полиэтиленовые пакетики. В автомашине сотрудники войск национальной гвардии заметили множество подобных свертков. Задержанные пояснили, что в них содержится наркотическое средство «кристаллы».

«На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудниками МВД в присутствии понятых было изъято более 200 пакетиков с данным веществом. Также, мужчины указали и место закладки. В "тайнике" полицейские обнаружили и изъяли еще около 1 кг вещества белого цвета – это оказалось наркотическое средство PVP», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком вплоть до пожизненного заключения.

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Теги: борьба с наркотиками, новости челябинска, росгвардия
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