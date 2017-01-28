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Агентство новостей Доступ 1 28 января 2017 года, 21:46

Более 30 тыс. бутылок «паленки» изъяли в селе под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В селе Миасское (Красноармейский район, Челябинская область) полиция обнаружила нелегальный алкосклад –огромное количество «паленки» найдено на территории домовладения местного жителя в ходе проверочных мероприятий группы экономической безопасности и противодействия коррупции райотдела МВД совместно с сотрудниками УЭБ и ПК областного Главка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«У жителя села Миасское 1971 года рождения изъято более 30 тыс. бутылок. Мужчина задержан. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ – "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"», – говорится в сообщении.

Добавим, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

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Теги: новости красноармейского района, контрафактный алкоголь, борьба с контрафактом
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