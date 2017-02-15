Более 250 человек выступят на зимнем фестивале ГТО в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) 18 февраля пройдут соревнования в рамках II Зимнего фестиваля ГТО – участие в состязаниях, который состоятся на территории Экологического парка и Дворца имени И. Ромазана, примет более 250 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Состязаться за право представлять регион на всероссийском этапе фестиваля будут команды из 12 муниципалитетов, которые прошли зональный этап отбора: две команды из Челябинска, а также Южноуральск, Кыштым, Озерск, Сатка, Миасс, Чебаркуль, Чесма, Магнитогорск, Карталы и Варна.

Участникам предстоит пройти испытания по таким дисциплинам комплекса, как бег на лыжах, отжимание, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя и стрельба из пневматической винтовки. Отметим, что в отличие от прошлогоднего фестиваля в 2017 году в состязаниях участвовать могут абсолютно все возрастные категории (I-XI ступень). Команды, показавшие лучший суммарный результат, и станут победителями областного этапа.

Напомним, проверка населения на «готовность к труду и обороне» стала общегосударственной задачей после подписания президентом Владимиром Путиным в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2015 году было открыто 50 центров тестирования ГТО, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса. С января 2017 года претендовать на знак отличия ГТО могут абсолютно все возрастные категории (до 70 лет и старше).

Нормы ГТО по возрастам: проверь свою физподготовку

На сегодняшний день на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 121 тыс. южноуральцев. Из них почти 19,5 тыс. уже приступили к выполнению нормативов. Кроме того, 4 тыс. 996 жителей Челябинской области получили знаки отличия ГТО.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится с целью вовлечения населения Челябинской области в систематические занятия физической культурой и спортом. Задачами фестиваля являются: популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Челябинской области; повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни населения; пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.