Ср, 15.02.2017, 18:14 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 17:30

Более 250 человек выступят на зимнем фестивале ГТО в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) 18 февраля пройдут соревнования в рамках II Зимнего фестиваля ГТО – участие в состязаниях, который состоятся на территории Экологического парка и Дворца имени И. Ромазана, примет более 250 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Состязаться за право представлять регион на всероссийском этапе фестиваля будут команды из 12 муниципалитетов, которые прошли зональный этап отбора: две команды из Челябинска, а также Южноуральск, Кыштым, Озерск, Сатка, Миасс, Чебаркуль, Чесма, Магнитогорск, Карталы и Варна. 

Участникам предстоит пройти испытания по таким дисциплинам комплекса, как бег на лыжах, отжимание, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя и стрельба из пневматической винтовки. Отметим, что в отличие от прошлогоднего фестиваля в 2017 году в состязаниях участвовать могут абсолютно все возрастные категории (I-XI ступень). Команды, показавшие лучший суммарный результат, и станут победителями областного этапа.

Напомним, проверка населения на «готовность к труду и обороне» стала общегосударственной задачей после подписания президентом Владимиром Путиным в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2015 году было открыто 50 центров тестирования ГТО, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса. С января 2017 года претендовать на знак отличия ГТО могут абсолютно все возрастные категории (до 70 лет и старше).

Нормы ГТО по возрастам: проверь свою физподготовку

На сегодняшний день на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 121 тыс. южноуральцев. Из них почти 19,5 тыс. уже приступили к выполнению нормативов. Кроме того, 4 тыс. 996 жителей Челябинской области получили знаки отличия ГТО.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится с целью вовлечения населения Челябинской области в систематические занятия физической культурой и спортом. Задачами фестиваля являются: популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Челябинской области; повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни населения; пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нормы гто, новости магнитогорска, гто
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:02
Зона бикини сейчас не в тренде. Челябинский тату-мастер – о модных наколках, зеках и ошибках молодости
сегодня, 17:45
В Заксобрании Челябинской области озаботились проституцией и «ворами в законе»
сегодня, 17:18
Срок следствия по мошенничеству экс-руководства «Уралбройлера» продлен
сегодня, 16:50
И даже за зоной ru: Челябинское УФАС ополчилось против дистанционного алкоголя
сегодня, 16:01
Отец-одиночка вернул Сбербанку крупную сумму, случайно зачисленную на его счет
сегодня, 15:43
В Челябинске выступит рекордсмен мира по игре на гитаре
сегодня, 15:35
Экс-директора челябинского МУП подозревают в неуплате налогов на сумму 10 млн
сегодня, 15:02
В Челябинске разрушается здание школы, из 700 учащихся осталось всего 180
сегодня, 13:22
Возложение венков и цветов в честь воинов-интернационалистов состоялось в Челябинске
сегодня, 12:36
Волонтеры «Трубодетали» в 7-й раз провели акцию «С любовью в сердце»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость