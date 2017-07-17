Пн, 17.07.2017, 11:51 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 11:40

Более 20 домов в Челябинске остаются без горячей воды из-за затянувшейся опрессовки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 18 июля, в Челябинске завершается очередной, пятый, этап опрессовки – горячая вода вернется более чем в 900 жилых домов Ленинского, Советского, Тракторозаводского, Центрального и Калининского районов; исключением станут два десятка зданий, где сейчас решается вопрос о покупке новых бойлеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, практически везде подготовительные к зимнему сезону мероприятия проходят в плановом режиме. Самым проблемным в этом вопросе районом стал Металлургический, где для жильцов 12 многоэтажек опрессовка затянулась еще с IV этапа.

«Фактически в каждом районе у нас остаются, в среднем, четыре-шесть проблемных домов. В Металлургическом – 12. Всего, по нашим данным, порядка 20 домов по всему городу пока без горячей воды. Здесь все зависит от собственников домов – они должны принять решение о софинансировании при покупке новых бойлеров», – комментирует чиновница.

В ходе аппаратного совещания она распорядилась разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Вопрос держат на контроле главы районов и директор Челябинских тепловых сетей.

Напомним, 18 июля в Челябинске стартует шестой этап опрессовки. В общей сложности горячая вода будет отключена в 915 жилых домах, 50 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: горячая вода, опрессовка, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:19
Жители Коркино нелегально вселились в квартиру психбольного
сегодня, 10:57
ВАЖНО. Кассации и апелляции южноуральцев будут рассматриваться в Перми и Санкт-Петербурге
сегодня, 10:28
Власти Троицка просят не закрывать в городе почтамт
сегодня, 10:05
Озерчанин заплатит 470 тыс. рублей за оставленный на спецстоянке автомобиль
сегодня, 09:40
ВАЖНО. Взрослым разрешили кататься на велосипеде по тротуару для сопровождения ребенка
сегодня, 09:06
ВНИМАНИЕ. Сегодня будет закрыто движение трамваев до ЦХП
вчера, 19:20
ВАЖНО. Где в Челябинске закрыто или ограничено движение транспорта
вчера, 19:20
Южноуральская неделя в фотографиях
вчера, 17:22
ВНИМАНИЕ. МЧС предупредило об усилении ветра днем 17 июля в Челябинской области
вчера, 13:39
Грозы, дождь с градом и плюс 27 обещают синоптики 17 июля в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость