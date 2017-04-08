Более 12 млн сеянцев деревьев высадят в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на территории лесного фонда Челябинской области планируется высадить более 12 млн сеянцев деревьев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Лесовосстановительные мероприятия в регионе охватят площадь 3,7 тыс. га, что на 910 га больше аналогичного показателя прошлого года», – сообщает пресс-служба Главного управления лесами.

Искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур) запланировано на площади 2,2 тыс. гектаров, из которых на 1,7 тыс. га работы будут выполнять арендаторы.

Высаживать будут преимущественно хвойные породы деревьев, которые являются наиболее ценными.