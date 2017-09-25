Более 1,2 кг маковой соломки изъято в частном доме в Катав-Ивановске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В частном секторе Катав-Ивановска (Челябинская область) изъято более килограмма маковой соломки – ее владельцу грозит до 10 лет заключения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» сор ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Наркотическое веще ство массой более 1,2 кг было изъято в ходе оперативно-розыскного мероприятия при обследовании одного из частных домов города у ранее судимого местного жителя 1982 года рождения. Следственным отделом ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – "Незаконное приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере"», – говорится в сообщении.

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.