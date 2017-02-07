Вт, 07.02.2017, 11:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 10:59

СКАНДАЛ. Без отопления, ГВС и с крысами по соседству: жители барака в Челябинске боятся умереть под развалинами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители одного из челябинских бараков боятся умереть под развалинами – многоквартирный дом 1953 года постройки признан аварийным, однако собственников расселять пока не торопятся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О жилищной проблеме корреспонденту Агентства новостей «Доступ» рассказала жительница одной из квартир в бараке. Ксения Сафина – малоимущая мать-одиночка – одна из немногих, кто остался в опасном доме. По соседству с ней живет труженик тыла, которому в этом году исполняется 95 лет, в своей квартире также осталась одна неблагополучная семья. Остальные собственники разъехались по съемным квартирам и родственникам. Этим же людям просто некуда идти.

«По результатам независимой экспертизы, дом 15 по Свердловскому проспекту признан аварийным и опасным для проживания. Несущие конструкции могут рухнуть в любую секунду: износ здания составляет 71%, а износ балконов, окон, дверей, перекрытий, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения – 80%. В связи с этим мы вынуждены жить в почти неотапливаемых квартирах, занавешивать все окна одеялами, без канализации, так как она не работает, без горячей воды, с крысами и пауками по соседству, в страхе за свои жизни», – рассказывает Ксения.

По ее словам, городская администрация назначила расселение на 2019 год. «Но мы боимся, что до этого времени не доживем – барак рухнет. Мы два раза записывались на прием к губернатору, однако нам отвечали, что этот вопрос не в его компетенции», – добавила челябинка.

Активистка побывала уже в нескольких ведомствах, в том числе, в районной прокуратуре, Госжилинспекции, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и даже на приеме у депутата «Единой России». Решить проблему никто не взялся.

«Так как региональные власти нам помочь не захотели, я обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. У нас только одна просьба – переехать из ветхо-аварийного дома, пока не произошла трагедия», – говорит Ксения.

Напомним, в 2017 году в планах властей расселение из ветхо-аварийного жилья около 4 тыс. южноуральцев – поручение президента РФ по ликвидации аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в Челябинской области должно быть исполнено до 1 сентября 2017 года.

Фонд ЖКХ начал проверку реализации программ в Челябинской области

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: владимир путин, аварийное жилье, новости челябинска, курчатовский район
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:10
Фонд ЖКХ начал проверку реализации программ в Челябинской области
сегодня, 09:58
Сожительницу детоубийцы лишат прав на 2-летнего ребенка в Копейске
вчера, 18:11
Для жителей Челябинска бесплатно сыграет уникальная симфоническая капелла
вчера, 17:46
Госдума намерена усилить меры против педофилов
вчера, 17:10
В Челябинске ищут желающих стать матросами-спасателями
вчера, 17:03
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если управляющая компания отказывается убирать снег
вчера, 16:50
Сделай чудо из мусора: в Челябинске пройдет масштабный экологический фестиваль
вчера, 16:10
ВНИМАНИЕ. Молодых и здоровых приглашают поработать в полиции Челябинска
вчера, 16:03
Челябинца осудят за прописку 25 иностранцев в «резиновой квартире»
вчера, 15:12
ВНИМАНИЕ. Аномальные холода прогнозируют челябинские синоптики до 11 февраля
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость