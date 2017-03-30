Банду браконьеров поймали благодаря фотоловушкам нацпарка «Таганай»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области поймали браконьеров, которые отстреливали лосей в северо-западной части нацпарка «Таганай», – инспекторы охраны парка охотились на банду четыре месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказали в нацпарке, из-за снежной зимы таганайские лоси откочевали из своих привычных мест обитания к границам Аршинского заказника. Браконьеры, которые хорошо эту знали территорию, поставили отстрел на поток – выезжали на снегоходах и действовали в самых глухих уголках.

Поймать злоумышленников безуспешно пытались всю зиму. «Для усиления режима на проблемной территории в конце 2016 года было заключено соглашение об информационном и практическом взаимодействии с ОГУ "ООПТ Челябинской области". Это позволило совершать рейды не только в национальном парке, но и на сопредельной территории заказника. За четыре месяца была собрана информация о "браконьерских" маршрутах. На каждом из них были расставлены фотоловушки», – сообщил директор НП «Таганай» Алексей Яковлев.

Одна из ловушек сработала 24 марта. На месте браконьеров перехватить не удалось, однако на территории заказника были обнаружены следы убийства крупного лося и след уходящего подранка. О факте браконьерства сообщили в полицию. Следопыты опергруппы отследили весь путь нарушителей. На месте была изъята гильза.

Благодаря фотоловушке удалось установить личности браконьеров, 27 марта было возбуждено уголовное дело, а 29-го совместно с подразделением Росгвардии все четверо участников группы – жители Кусинского района – были задержаны, в их домах проведены обыски. Были изъяты четыре единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе нарезной карабин; большое количество незаконно хранящихся боеприпасов; два снегохода – с них производился отстрел и затем транспортировалась добыча, а также автомобиль «Урал», на котором к границам заповедных территорий доставлялись снегоходы и вывозились туши.

Расследование продолжается.