Авиалесоохрана спрогнозировала риски ЧС для Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лесные пожары на севере и в центре Челябинской области могут начаться уже в мае – такой прогноз сделала федеральная Авиалесоохрана, составившая список регионов с высокой угрозой ЧС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если верить долгосрочным прогнозам, повышенный риск возникновения лесных пожаров ожидается в Челябинской области преимущественно в конце весны и середине лета.

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В центральной и северной частях – в мае, центральной и южной – в июне. В середине лета опасность будет угрожать лесам на всей территории области. В прогноз на остальные месяцы, за исключением сентября, область не попала – сентябрьское же предупреждение касается южной части региона

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В ведомстве подчеркивают: прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь почти все пожары весеннего и осеннего периода возникают из-за человеческого фактора.