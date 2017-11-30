ВНИМАНИЕ. Атмосферное давление в Челябинске 1 декабря будет на 12 единиц выше нормы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске с 26 ноября фиксируется повышенное атмосферное давление – в течение предстоящих суток оно повысится до 757 мм ртутного столба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Атмосферное давление в ноябре в южноуральской столице составляет 745 мм, в отдельные годы оно опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.

По информации Челябинского ЦГМС, в 14.00 30 ноября атмосферное давление в городе повысилось до 755 мм. «В течение суток оно подрастет еще на две позиции. Геомагнитное поле неустойчивое», – говорится в сообщении.

Поскольку АД будет выше нормы, существенных осадков в регионе по-прежнему не ожидается. Небольшой снег местами прогнозируется лишь 1 и 3 декабря.

Ближайшей ночью на Южном Урале будет минус 6-11, в низинах – 13-18 градусов, днем в пятницу, 1 декабря, минус 1-6, в пониженных частях рельефа – до 10 ниже нуля, местами небольшой снег, слабые гололедно-изморозевые явления, утром в отдельных районах возможны туманы, северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду, на юге порывы до 11 м/с.