Чт, 30.11.2017, 17:03 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 16:08

ВНИМАНИЕ. Атмосферное давление в Челябинске 1 декабря будет на 12 единиц выше нормы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске с 26 ноября фиксируется повышенное атмосферное давление – в течение предстоящих суток оно повысится до 757 мм ртутного столба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Атмосферное давление в ноябре в южноуральской столице составляет 745 мм, в отдельные годы оно опускается до 719 мм или повышается до 767 мм.

По информации Челябинского ЦГМС, в 14.00 30 ноября атмосферное давление в городе повысилось до 755 мм. «В течение суток оно подрастет еще на две позиции. Геомагнитное поле неустойчивое», – говорится в сообщении.

Поскольку АД будет выше нормы, существенных осадков в регионе по-прежнему не ожидается. Небольшой снег местами прогнозируется лишь 1 и 3 декабря.

Ближайшей ночью на Южном Урале будет минус 6-11, в низинах – 13-18 градусов, днем в пятницу, 1 декабря, минус 1-6, в пониженных частях рельефа – до 10 ниже нуля, местами небольшой снег, слабые гололедно-изморозевые явления, утром в отдельных районах возможны туманы, северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду, на юге порывы до 11 м/с.

Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, новости челябинска, атмосферное давление
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:30
Двух челябинцев осудят за расстрел экс-полицейского, защищавшего садоводов
сегодня, 15:24
ВНИМАНИЕ. Предупреждение о смоге на Южном Урале продлено до вечера 1 декабря
сегодня, 14:47
СК начал проверку ЧП на предприятии, всколыхнувшем Магнитогорск
сегодня, 14:26
На Южном Урале пройдут антитеррористические учения военных из 8 стран
сегодня, 14:20
ОМК и фонд «ОМК-Участие» присоединились к международной инициативе #ЩедрыйВторник
сегодня, 14:14
Работник заправки, избивший себя гаечным ключом, предстанет перед судом в Уйском
сегодня, 13:01
Виктор Рашников оценил преображение магнитогорского парка
сегодня, 12:52
Таксиста осудят за угробленного в ДТП со столбом пассажира в Челябинске
сегодня, 12:35
Сквер на улице Захаренко защитили от застройки и вырубки
сегодня, 12:18
Экс-зэк из Верхнего Уфалея потребовал моральную компенсацию за соседей по камере
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

  • Меньше 1 часа
    15%
  • 1-2 часа
    28%
  • 3-4 часа
    39%
  • Больше 4 часов
    17%

Всего проголосовало: 477

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость