Астанинский «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» в первом матче серии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» уступил астанинскому «Барысу» (Казахстан) в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги – встреча состоялась в южноуральской столице 22 февраля и закончилась со счетом 2:5 (0:3, 0:2, 2:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У победителей отличились Константин Пушкарев (00:11), Найджел Доус (06:50), Дастин Бойд (09:46), Брендан Шиннимин (21:57) и Владимир Маркелов (32:51). В составе проигравших шайбы в свой актив записали Виталий Кравцов (43:49) и Юрий Петров (55:12).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Барыса».

Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет 24 февраля в Челябинске.

Добавим, что нападающий астанинской команды Пушкарев забросил сегодня самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ. Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в 2009 году забросил шайбу, играя за казанский «Ак Барс», в ворота омского «Авангарда» на 14-й секунде.