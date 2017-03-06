Аномально теплую погоду в марте на Урале прогнозирует Росгидромет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Росгидромет прогнозирует аномально теплую погоду в регионах Центральной России и на Урале до середины марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«С середины месяца в Свердловской и Челябинской областях температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы, поэтому аномальные запасы снежного покрова, которые мы сейчас фиксируем в горной местности на юге Урала, начнут активно таять во второй половине марта», – сказал Варакин, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня выход на лед в регионах, где установилась плюсовая температура, опасен для рыбаков: «Толщина льда в этих регионах уже не соответствует критериям безопасности».

Глава МЧС России Владимир Пучков, выслушав прогноз Росгидромета, обратился к руководителям ГУ МЧС с требованием принимать решения в соответствии с прогнозами погоды.

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По информации Уральского управления по гидрометеорологии, эта неделя будет теплой относительно климатической температурной нормы, но в середине недели оттепель сменится отрицательными отметками. Во вторник, 7 марта, движение атмосферного фронта через территорию Урала приведет к осадкам и смене направления ветра с юго-западного на северо-западное, станет холоднее на 3-5 градусов. В конце недели оттепель возобновится.