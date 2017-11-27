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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 15:15

Алиментщик из Карталов заплатил 133 тыс. после ареста iPhone


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

После ареста смартфона iPhone 5s житель Карталов (Челябинская область) расплатился с догами по алиментам – нужную сумму оставшийся без любимого гаджета мужчина сумел собрать за несколько дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП региона.

Долг по алиментам начал накапливаться у карталинца с октября 2016 года. Мужчина официально не работал, к приставам не являлся и не отвечал на вызовы. К погашению долга его не смогли подтолкнуть ни 20 часов обязательных работ, ни предупреждение об ограничении водительских прав, ни запрет на выезд за границу. В результате мужчину доставили к судебным приставам принудительно.

«Пока оформлялись документы, у должника зазвонил телефон. Гаджет был тут же арестован и изъят. Как оказалось, это стало решающим фактором, потому что уже на следующий день мужчина явился в отдел и спросил, что нужно сделать, чтобы вернуть ему "смысл жизни". Сотрудники отдела сначала даже не поняли, о чем идет речь. Оказалось – не о ребенке, а о телефоне», – уточнили в пресс-центре УФССП.

Должнику разъяснили, что возвращение смартфона возможно после полного погашения долга, иначе гаджет будет продан. Через несколько дней мужчина внес всю сумму на депозитный счет судебных приставов. Исполнительное производство окончено, но общение карталинца с приставами не завершится, пока он не отработает 20 часов в качестве наказания за неуплату алиментов.

Теги: алименты, новости карталов, судебные приставы
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