Акция ГИБДД устроила гигантскую пробку на Шершневской плотине

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске впервые прошло спецмероприятие «Тоннель» – сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей на Шершневской плотине, устроив гигантскую пробку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидцев.

Мероприятие «Тоннель» – новое для южноуральской столицы: регулировщик направляет автомобили в огражденную полосу, где водители проезжают вперед и становятся друг за другом.

На каждого водителя приходится по инспектору, который просит водительские права и профессиональным взглядом определяет степень его трезвости.

Фото очевидцев