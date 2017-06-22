Абитуриентам ЮУрГУ помогут правильно выбрать специальность в рамках спецмероприятий
В Южно-Уральском госуниверситете для более эффективного информирования абитуриентов о направлениях подготовки и особенностях обучения на различных специальностях организуют форсайт-сессию – ребятам и их родителем помогут сделать правильный выбор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Сессия включает встречи с ректором ЮУрГУ, директорами высших школ и институтов, мастер-классы по актуальным проблемам науки, экскурсии научно-образовательным центрам, международным лабораториям, где ведется подготовка студентов.
Большое внимание будет уделено индивидуальному консультированию, профориентированию и подбору направления подготовки, исходя из интересов, мотивации абитуриента, а также его психологических особенностей.
Всех желающих приглашают на Час ректора с родителями абитуриентов, который пройдет 2 и 23 июля в 12.00 в Актовом зале главного корпуса ЮУрГУ.
Расписание форсайт-сессии можно посмотреть здесь.