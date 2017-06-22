Абитуриентам ЮУрГУ помогут правильно выбрать специальность в рамках спецмероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском госуниверситете для более эффективного информирования абитуриентов о направлениях подготовки и особенностях обучения на различных специальностях организуют форсайт-сессию – ребятам и их родителем помогут сделать правильный выбор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сессия включает встречи с ректором ЮУрГУ, директорами высших школ и институтов, мастер-классы по актуальным проблемам науки, экскурсии научно-образовательным центрам, международным лабораториям, где ведется подготовка студентов.

Большое внимание будет уделено индивидуальному консультированию, профориентированию и подбору направления подготовки, исходя из интересов, мотивации абитуриента, а также его психологических особенностей.

Всех желающих приглашают на Час ректора с родителями абитуриентов, который пройдет 2 и 23 июля в 12.00 в Актовом зале главного корпуса ЮУрГУ.

Расписание форсайт-сессии можно посмотреть здесь.