Дубровский назначил замминистра промышленности руководителем Госжилинспекции
Губернатор Борис Дубровский назначил исполняющим обязанности начальника Госжилинспекции заместителя министра имущества и природных ресурсов Челябинской области Олега Датских, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Назначить исполняющим обязанности начальника Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" Датских Олега Эриковича на условиях срочного служебного контракта с установлением должностного оклада по временно замещаемой должности и выплатой надбавок, освободив от ранее замещаемой должности», – говорится в постановлении.
Напомним, до последнего времени эту должность занимала заместитель начальника Госжилинспекции Ирина Гончарова. Бывший руководитель структуры Александр Дмитриев был уволен в июле 2016 года по собственной инициативе.