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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 13:44

Дубровский назначил замминистра промышленности руководителем Госжилинспекции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский назначил исполняющим обязанности начальника Госжилинспекции заместителя министра имущества и природных ресурсов Челябинской области Олега Датских, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Назначить исполняющим обязанности начальника Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" Датских Олега Эриковича на условиях срочного служебного контракта с установлением должностного оклада по временно замещаемой должности и выплатой надбавок, освободив от ранее замещаемой должности», – говорится в постановлении.

Напомним, до последнего времени эту должность занимала заместитель начальника Госжилинспекции Ирина Гончарова. Бывший руководитель структуры Александр Дмитриев был уволен в июле 2016 года по собственной инициативе.

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Теги: челябинская область, госжилинспекция, новости челябинска, кадровые перестановки
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