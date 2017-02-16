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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 15:59

В Златоусте объявлен конкурс по выборам главы города


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 16 февраля, Собрание депутатов Златоуста (Челябинская область) объявило о начале конкурса по отбору кандидатов на должность главы округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с истечением срока полномочий градоначальника Вячеслава Жилина 20 мая 2017 года народные избранники решили объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы», – сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В состав конкурсной комиссии от депутатов назначены вице-спикер Марат Сафиев, председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Александр Романов и депутат Марина Упит. Техническим секретарем конкурсной комиссии стала заместитель руководителя аппарата Собрания Татьяна Соснина.

Со 2 по 16 марта комиссия будет принимать заявки от претендентов в мэры, затем, до 25 апреля, будет проверяться достоверность документов и сведений. Предварительное заседание комиссии планируется провести 3 мая, 12 мая – конкурс-испытание по отбору кандидатов. Выборы главы Златоуста должны пройти на заседании Собрания депутатов округа 18 мая.

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Теги: новости златоуста, реформа мсу, выборы главы
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