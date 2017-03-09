В Карталинском районе переизбрали главу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталинском районе (Челябинская область) переизбран глава – ближайшие пять лет муниципалитетом продолжит руководить Сергей Шулаев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на районное Собрание депутатов.

Напомним, депутаты должны были выбирать из трех кандидатов – на пост претендовали экс-глава Анатолий Вдовин, предприниматель Сергей Резниченко и действующий руководитель Сергей Шулаев (его полномочия истекали 12 марта).

Кандидаты представили свои программы, свое видение социально-экономического развития района, после этого состоялось тайное голосование, в котором Анатолий Вдовин получил 12 голосов, Сергей Резниченко – ноль. Главой района стал Сергей Шулаев, набравший 18 голосов депутатов.

Шулаев Сергей Николаевич родился 23 июля 1971 года в поселке Константиновка (Орджоникидзевский район, Кустанайская область). В 1977 году родители переехали в село Еленинка (Карталинский район). В 1988 году окончил Еленинскую среднюю школу и поступил в Челябинский сельскохозяйственный институт. В 1989 году был призван на военную службу. Служил в инженерных войсках в Архангельской области. После армии, с 1992 года работал в КХ «Шулаев». С 2001 по 2006 год возглавлял данное хозяйство. С 2006 по 2012 годы работал главой Еленинского поселения. В июне 2011 года решением Совета депутатов к Еленинскому поселению было присоединено Новокаолиновое поселение. В 2006 году поступил на заочное обучение в агроинженерную академию (ЧГАА), закончив ее в 2012 году, получил специальность по диплому – инженер-механик.



Женат, трое детей.