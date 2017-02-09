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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 16:20

В 2017 году в Челябинской области пройдет 76 избирательных кампаний


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году в Челябинской области пройдет 76 избирательных кампаний – в основном, предстоят довыборы депутатов сельских и городских поселений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В текущем году на Южном Урале пройдет 76 избирательных кампаний, на которых будет распределено 136 мандатов. В ближайшее время в Челябинске состоится региональный политсовет, на котором будет дан старт предварительному голосованию», – сообщил секретарь областного отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

«Для нас эти избирательные кампании имеют большое значение, так как мы рассчитываем на то, что их результаты станут отражением той работы по исправлению ошибок, которую мы проводим в этом году», – добавил он, имея в виду «недостаточно высокий результат за партию на выборах в Госдуму».

Он уточнил, что приоритетной задачей единороссы видят победу «ЕР» на всех предстоящих выборах.

«Считаю, что первостепенной задачей на 2017 год вместе с реализацией новых партийных проектов является усиление работы проектов "Управдом" и "Народный контроль". Нужно помочь жителям каждого многоквартирного дома разобраться, как и куда используются их средства, потраченные на платежи за коммунальные услуги, добиться, чтобы без согласия граждан они не расходовались. Мы должны помочь жителям следить за качеством ремонта и отстаивать свои интересы, если потребуется, то и в судах», – отметил руководитель Межрегиональный координационный совет «ЕР» по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко.

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Теги: челябинская область, единая россия, новости челябинска, выборы-2017
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